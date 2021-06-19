تعّرف على مباريات السبت في كأس أوروبا!

تعّرف على مباريات السبت في كأس أوروبا!

سويسرا – تتواصل اليوم السبت، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، بإجراء ثلاث مباريات.

ويستأنف منتخب البرتغال حامل اللقب مشواره في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بلقاء نظيره الألماني، بعد انتصاره في الجولة الأولى على هنغاريا بثلاثية 3-0 وتصدر مجموعته السادسة بفارق الأهداف عن فرنسا التي فازت في الجولة الأولى بهدف واحد دون رد على ألمانيا.

وتسعى الماكينات الألمانية إلى مصالحة الجماهير، بعد الخسارة من فرنسا في الجولة الأولى، لتكون المباراة كالنهائي المبكر بين المنتخبين.

فيما تشهد الجولة الثانية للمجموعة نفسها مواجهة المنتخب الهنغاري نظيره الفرنسي، ويلعب المنتخب الإسباني مع بولندا في المجموعة الخامسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:

هنغاريا × فرنسا – الساعة الرابعة عصرا.

البرتغال × ألمانيا – الساعة السابعة مساء.

إسبانيا × بولندا – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: RT

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