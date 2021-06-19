ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن يسعى كل طرف في ظل عقد مؤتمر برلين2 لتأمين مصالحه عبر اتفاق جديد.

حويلي قال في تصريح لصحيفة”الشرق الاوسط” إن هذه ليست الأزمة وأن الأزمة الحقيقة تكمن بأنهم مستمرون بخلافاتهم وتضارب مصالحهم، وبالتالي لا يتوقع أن ينجح هذا المؤتمر في إيجاد حل توافقي قد يثمر عن معالجة للانسداد السياسي الراهن.

وقال :”الحالة الوحيدة التي يمكن عبرها إنقاذ هذا المؤتمر من الفشل وأن تكون له تأثيرات إيجابية على الوضع الليبي هي إيجاد توافق بين روسيا وتركيا لكن للآن وكما يبدو هناك محاولة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوريط تركيا ودفعها لمواجهة روسيا فوق أراضينا، ربما منحوا تركيا حتى قبل انعقاد اجتماع (ناتو) الأخير الضوء الأخضر لاستخدام القوة ضد عناصر (فاغنر) الروسية بليبيا، وهذا في جزء منه يفسر زيارة الوفد التركي الذي ضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية للعاصمة طرابلس مؤخراً”.

كما اعتبر أن تنفيذ ذلك فعلياً سيعد خطوة غير حكيمة من الأتراك، وستُظهرهم بكونهم أداة للولايات المتحدة في ليبيا بحسب قوله.

ورأى حويلي أن الليبيين كانوا يتطلعون في دعم المؤتمر لخطوات توحيد المؤسسة العسكرية؛ إلا أن ذلك بالطبع يصعب الوصول إليه في ظل استمرار التدخلات الخارجية السلبية والتي تترجم عملياً بالصراع المحتدم بين شركات النفط العالمية.

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