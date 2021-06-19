روسيا – شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن إطلاق حقل تازوفسكوي للطاقة يمثل بداية تطوير مجمع طاقة متكامل، معتبرا الحدث مهما لروسيا بأكملها.

وجاء التصريح خلال مراسم تدشين آبار جديدة في حقل تازوفسكوي الواقع في إقليم يامال-نينيتس في سيبيريا، وشارك في المراسم بالإضافة لنوفاك رئيس وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف، ومحافظ إقليم يامال-نينيتس دميتري أرتيوخوف، ورئيس شركة “غازبروم نفط” ألكسندر ديوكوف.

ويقع حقل الطاقة تازوفسكوي في منطقة تازوفسكي في إقليم يامال-نينيتس، وتقدر احتياطياته بنحو 419 مليون طن من النفط و225 مليار متر مكعب من الغاز.

ومن المتوقع أن يكون إنتاج النفط من هذا الحقل في عام 2021 حوالي 500 ألف طن وقرابة 3 مليارات متر مكعب من الغاز.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares