روسيا – لقي اليوم عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة من طراز “إل-410” في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

وأفادت وكالة “تاس” بأن الطائرة المنكوبة تابعة لـ”الجماعية الطوعية لمساعدة الجيش والطيران والأسطول الروسي” وكانت تقل مجموعة من رياضيي القفز المظلي.

وأكد رئيس فرع الجمعية في مقاطعة كيميروفو، فيكتور شيموخانوف للوكالة أن 19 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وأسفر الحادث عن مقتل تسعة منهم، بينهم كلا الطيارين.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرة تحطمت خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن تعطل أحد محركاتها عند إقلاعها من مطار قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك، لافتا إلى أن هذه كانت رابع طلعة نفذتها هذه الطائرة اليوم ولم يظهر أي عطل فنية فيها قبل ذلك.

ونقلت “تاس” عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة التي كان على متنها 24 شخصا اصطدمت بأشجار في غابة، ما خلف سبعة قتلى و17 جريحا.

بدورها، أعلنت السلطات المحلية عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين أربعة منهم في حالة حرجة جراء الحادث.

المصدر: “تاس”

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