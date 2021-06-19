ليبيا – أصدرت السفارة الليبية في مصر تنويها هاما للمواطنين الليبيين حول بدء العمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

التنويه الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى شروع شركات الطيران المصرية بالعمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي حول دخول المسافرين القادمين من الخارج للمطارات المصرية الخاصة بقبول تحاليل “بي سي آر” للكشف عن وباء كورونا.

وأضاف التنويه إن مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الحجر الصحي في المطار سوف يطبق اعتماد رمز الاستجابة السريع “كيو آر كود” بالنسبة لتحاليل “بي سي آر” بدلا من ختم المعمل لجميع القادمين من الخارج سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم بعد التأكد من جهة إصدار التحليل.

وأوضحت المصادر إن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لن تقبل تحليل الركاب من دون الرمز بالنسبة للدول التي تعتمد هذا النظام أيضا مشيرة إلى أنه سيتم السماح للركاب القادمين من دول الخارج أيضا وتطبق لوائح رسمية موحدة للدولة على تحليل “بي سي آر” الخاص بالراكب.

وأكد التنويه إن هذا الإجراء يأتي حرصا من سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة والمطارات على سلامة كافة الركاب القادمين من دول الخارج إلى الأراضي المصرية والتأكد من سلامة وصحة كافة الإجراءات الخاصة بالمسافرين للحد من انتشار وباء كورونا وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

Share and Enjoy ! 0 Shares