ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأوروبية لخطة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون المقترحة لإخراج المرتزقة الأجانب والقوات التركية من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد كشف عن تداول الخطة لعدة أسابيع بين ديبلوماسيين معنيين وفقا لمسؤولين مطلعين قبل أن يطرحها ماكرون على الرئيسين الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان مؤكدين إن الرئيس الفرنسي يبحث عن دعم واشنطن وثقلها للضغط على الأتراك لتنفيذ الخطة.

وأوضح التقرير إن هذه الخطة تمثل تحولا تكتيكيا بالنسبة لماكرون فالأخير بات يتبنى نهجا أكثر جماعية حول ليبيا يمكن أن ينتهي به الأمر لتقديم نصر في السياسة الخارجية لبايدن ناقلا عن عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي وجهة نظره بشأن الأمر.

وقال المجريسي:”قد يكون لهذا صدى في السياسة الأميركية لأنهم يفضلون النفعية على الجوهر عندما يتعلق الأمر بليبيا ويعتمدون بشدة على الحلفاء الرئيسيين على الرغم من تحيزهم” في وقت لم تعلن فيه إدارة بايدن دعمها الخطة الفرنسية أو مناقشتها مع أردوغان.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين إقرارهم أنهم يعملون على تأمين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا فيما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن:”نتشاور مع مجموعة من الشركاء الليبيين والدوليين للحث على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي ودعوته إلى رحيل العناصر الأجنبية”.

ترجمة المرصد – خاص

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