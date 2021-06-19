ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا إن أغلب الأطراف السياسية الليبية حريصة على إنهاء المراحل الانتقالية.

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه “رغم التصريحات القوية من البعثة، وعزمها على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن الواقع العملي بعيد عن هذه التصريحات، خاصة في ظل تعمد البعثة التعاون في إقرار مسار دستوري يحكم تلك الانتخابات وتجاهل ما توافق عليه بين النواب والدولة في مدينة الغردقة”.

وأضاف: “أن القاعدة الدستورية جل موادها محل خلاف، إضافة إلى أن صدورها عن جسم غير منتخب، يجعلها محلًا للطعن”.

كما رأى أن إجراء انتخابات في التاريخ المحدد غير ممكن من حيث ضيق الوقت، وعدم التوصل للإطار الدستوري.

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