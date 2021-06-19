سوريا – وقعت وزارتا الزراعة في سوريا والعراق خلال زيارة وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي إلى دمشق مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي.

وتهدف المذكرة التي وقعها في دمشق وزيرا الزراعة العراقي الخفاجي، والسوري محمد حسان قطنا إلى “تطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني والصحة الحيوانية والسياسات الزراعية والإحصاء وتبادل السلع والإرشاد وتنمية المرأة الريفية في كلا البلدين”

وقالت وزارة الزراعة السورية إن الوزيرين بحثا التبادل التجاري بين بلديهما، وتسهيل مرور الشاحنات السورية إلى العراق.

وقال قطنا إن اللقاء بحث أيضا “عقد اجتماعات تخصصية لدراسة هذه المشاكل بشكل تفصيلي وأيضا عقد اجتماعات بين الفنيين لتنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم”.

وأشار قطنا إلى ضرورة “تعزيز التعاون العربي المشترك لتجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في كلا البلدين”

بينما قال الوزير العراقي إن “أحد أهم أهداف الزيارة هو التنسيق العربي في موضوع المياه وخاصة ما يتعلق بنهر الفرات، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة للضغط على تركيا للتعامل بشكل قانوني وفق المعاهدات الدولية لإيصال المياه إلى العراق وسوريا وتحقيق نتائج على أرض الواقع”.

يذكر أن وزيري الصناعة السوري زياد صبحي صباغ والعراقي منهل عزيز خباز بحثا مؤخرا سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية وإقامة الشراكات للنهوض بالقطاع الصناعي في سوريا والعراق.

المصدر: RT

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