ليبيا- أقامت إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس اجتماعا تقابليا بين ممثلي مصارف تجارية وأصحاب شركات منتسبة لغرفة نشاط الطاقات المتجددة.

بيان صحفي صادر عن الغرفة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع يأتي في إطار الدفع بكافة الأنشطة الخدمية والصناعية والتجارية خطوات إلى الأمام باتجاه التنمية وتوطين التقنيات المستقبلية التي تأتي الطاقة الشمسية في مقدمتها وخاصة في ليبيا.

وأضاف البيان إن الهدف من الاجتماع أيضا هو متابعة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا لتوافر كل المقومات اللازمة التي تجعل الاستثمار في هذا الملف مجد للغاية للشركات المتخصصة في المجال ومؤسسات التمويل على حد سواء مع إمكانية إسهام المؤسسات المالية في تمويل القطاع الخاص.

وأوضح البيان إن هذا التمويل يأتي لاهتمام هذا القطاع بمشروعات الطاقة الشمسية من خلال منتج الصيرفة الإسلامية أو بالشراكة المباشرة مشيرا إلى أن الاجتماع ترأسه ناجي أبو جعلال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الإدارة المكلف بحضور المدير العام للغرفة إطهير الجازوي.

ووفقا للبيان نوه أبو جعلال إلى أهمية هذا التوجه مع دعوة كافة الجهات المعنية به إلى ضرورة دعمه بما يمكن لتوطين هذه التقنية في البلاد وتوفير كافة المقومات اللازمة لذلك بما في ذلك التدريب العالي للكوادر البشرية والتمويل الكافي والقرارات المفعلة له.

وأشار أبو جعلال إلى أن الوقت قد حان للتشجيع على التعاطي مع هذه التقنية على الصعيد العام وضرورة توفير الخدمة وقطع الغيار وخفض التكاليف لتصبح متاحة للجميع فيما ثمن ممثلو المصارف دعوة الغرفة مع تأكيدهم على مدى أهمية الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.

وأضاف الممثلون إن أهمية الاستثمار في هذا المجال لا تأتي من باب الربح أو الخسارة بل من باب حاجة البلاد الملحة لحلحلة مشاكل الطاقة الكهربائية عبر الحلول الممكنة والمتاحة والتي يقدر القطاع الخاص على النهوض بها وفقا لما ورد في البيان.

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