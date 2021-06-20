أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية امس أنها قدمت شكوى رسمية ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي.

وقالت الحكومة إن الشكوى تأتي بعد مشاورات مع منتجي النبيذ الأستراليين، مبدية انفتاحها على مفاوضات مباشرة مع الصين لحل المشكلة.

وتعد هذه أحدث خطوة في إطار النزاع التجاري بين أستراليا وشريكها التجاري الرئيسي، وتأتي بعد تحذيرات رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بشأن استعداد حكومته للرد على جميع الدول التي تحاول استخدام “الإكراه الاقتصادي” ضدها.

وكانت بكين فرضت عقوبات اقتصادية على مجموعة من المنتجات الأسترالية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية والفحم والنبيذ، إضافة إلى إجراءات تستهدف السياحة.

وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق أكبر سوق دولي للنبيذ الأسترالي مع انخفاض قيمة المبيعات من 1,1 مليار دولار أسترالي (840 مليون دولار أميركي) إلى عشرين مليون دولار أسترالي، حسب الأرقام الرسمية.

من الجدير ذكره، أن أستراليا قدمت في وقت سابق شكوى ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية بشأن فرض رسوم جمركية على صادراتها من الشعير.

المصدر: أ ف ب

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