أفغانستان – استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني وزير الدفاع محمد أسد الله وعين وزيرا جديدا للداخلية، فيما تواصل حركة “طالبان” حملتها للسيطرة على أراض جديدة في معارك ضارية مع القوات الحكومية.

وأعلنت الرئاسة في بيان لها، عن تعيين الجنرال بسم الله خان محمدي وزيرا جديدا للدفاع، الذي قاتل تحت قيادة الزعيم الراحل المناهض لـ”طالبان” أحمد شاه مسعود خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وشغل محمدي في السابق حقيبتي الدفاع والداخلية، كما ترأس أركان الجيش بعد سقوط نظام “طالبان” في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

وأضافت الرئاسة أن غني عين أيضا الجنرال عبد الستار ميرزاكوال وزيرا للداخلية، الذي شغل عدة مناصب إقليمية.

وكان غني أقال وزير الداخلية مسعود أندرابي في مارس الماضي، على خلفية الفشل في ضبط الوضع الأمني بالبلاد.

ويأتي التغيير في حقيبتي الدفاع والداخلية مع تصاعد العنف واستمرار تعثر محادثات السلام، فيما أعلنت حركة “طالبان” سيطرتها على أكثر من 40 منطقة خلال الأسابيع الأخيرة في أنحاء الريف الوعر.

ومنذ بدء وزارة الدفاع الأمريكية سحب آخر القوات في الأول من مايو، تشن “طالبان” موجة هجمات تستهدف القوات الحكومية.

المصدر: “أ ف ب”

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