فلسطين – أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح واعتقل 3 آخرون امس السبت إثر اعتداء القوات الإسرائيلية على مشاركين بوقفة قرب باب العامود بالقدس منددة بإساءة مستوطنين للرسول محمد.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اعتدوا بشكل وحشي على المشاركين في الوقفة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، كما هاجموا عددا من المشاركين برش غاز الفلفل في وجوههم.

وأضافوا أن القوات اعتقلت شابا وفتاتين لم تعرف هويتهم بعد، واقتدهم إلى مركز تحقيق المسكوبية.

إلى ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية بإفراغ منطقة باب العامود من المقدسيين الذين حاولوا التظاهر والتعبير عن رفضهم للإساءة للنبي محمد.

وأطلق شبان مقدسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة للتجمع في باب العامود لإقامة وقفة نصرة للنبي محمد، وذلك ردا على إساءة مستوطنين خلال “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

والثلاثاء، انطلق آلاف المستوطنين الإسرائيليين من مدنية القدس باتجاه باب العامود، حيث أطلقوا هتافات بينها “الموت للعرب”، إضافة إلى أخرى مسيئة النبي محمد.

كما هتف مستوطنون ضد قيادات المقاومة الفلسطينية التي كانت سببا في إفشال مسيرتهم في العاشر من مايو الماضي، إلى جانب المواجهة الشعبية المباشرة مع القوات الإسرائيلية.

كما اندلعت مواجهات مساء السبت، في حي الشيخ جراح بين الأهالي والمستوطنين بعد اعتداء المستوطنين على المتضامنين في الحي.

ووجه مقدسيون، دعوات للتوجه إلى حي الشيخ جراح هذه اللحظات بعد اعتداء المستوطنين على النساء والأطفال والأهالي بحماية من شرطة الاحتلال.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares