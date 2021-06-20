الإمارات العربية – أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي سعي بلادها لزيادة الاستثمارات في روسيا وتكثيف التبادل التجاري معها، وعبرت عن موقفها الإيجابي إزاء لقاح “سبوتنيك V”.

وقالت الهاشمي في تصريح لصحيفة “إزفيستيا” الروسية نشر اليوم الجمعة، إن الإمارات تلمس إمكانيات كبيرة للتجارة مع روسيا وزيادة الاستثمارات.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 قبل أزمة كوفيد كان أكثر من 3.5 مليار دولار، وكان يزداد بنسبة 8% سنويا، مؤكدة أن الإمارات ترغب في استعادة تلك الوتائر وزيادتها.

وأضافت أن روسيا والإمارات تعملان على مشاريع في مجالي الطيران والفضاء، وهما القطاعان اللذان ترغب الإمارات في تطويرهما، وأن هناك أيضا آفاق للاستثمارات في روسيا، حيث يهتم بذلك عدد كبير من الشركات الإماراتية.

وأعربت عن موقفها الإيجابي تجاه لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى التجارب السريرية للقاح التي أجريت في الإمارات.

واعتبرت أنه قد تكون هناك فرص إضافية للتعاون على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن البلدين لم يطورا التعاون في قطاعي العلوم والطب على مثل هذا المستوى قبل أزمة كوفيد-19.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

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