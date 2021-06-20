ليبيا – أعلنت البعثة الأممية عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في سويسرا للفترة من الـ28 من يونيو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل.

وأشار بيان صحفي صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق إعطاء فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وأعربت البعثة في بيانها عن امتنانها لحكومة سويسرا على كرم استضافتها هذا الاجتماع، مبينة أنها ستعقد قبيل هذا الاجتماع اجتماعًا آخر للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، خلال الفترة الممتدة من الـ24 وحتى الـ26 من يونيو في تونس.

وأضافت البعثة: إن هذا الاجتماع تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدمًا، وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار، فيما قدم المبعوث الأممي يان كوبيتش دعوة لجميع الأطراف المعنية.

وبحسب البيان تضمنت الدعوة التي تم توجيهها مرارًا وتكرارًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

وجدد كوبيتش تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570، الصادر في العام 2021.

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