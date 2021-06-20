ليبيا – أكد المدير التنفيذي لإدارة التطعيمات في طرابلس الصادق البهيليل تواصل إدارة التطعيمات مع جهاز الإمداد الطبي ومركز مكافحة الأمراض لحل مشكلة نقص التطعيمات الروتينية.

البهيليل وفي تصريحات خص بها منصة “فواصل” اليوم الأحد قال: إن إدارة التطعيمات خاطبت الشركات المصنعة، وفي إنتظار وصول التطعيمات نهاية الشهر الحالي.

ونوه إلى أن مراكز التطعيمات ومخازن الإمداد تعاني نقصًا لأكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن هذه إشكالية تواجه الإدارة سنويًا.

البهيليل حث أولياء الأمور على أخذ ما هو متوفر لأطفالهم وانتظار غير المتوفر.

Share and Enjoy ! 0 Shares