ليبيا – قال المحلل السياسي مختار الجدال إن تنظيم الإخوان لن يدخر جهدًا في سبيل التمكين والسيطرة على البلاد، من خلال تزوير الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية، خاصة أنهم سيطروا بالفعل على منظومة الرقم الوطني في ليبيا، وما زال السجل المدني بالكامل تحت أيديهم.

الجدال وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد ضرب مثلًا آخر على سوابق لهم في التزوير أن التنظيم أصدر لأعضائه المتوفين بطاقات جديدة وسجلوهم في بالدوائر والمراكز الانتخابية بالبلاد، معربًا عن تفاؤله بأن الليبيين فطنوا لألعاب الإخوان وسيعدون مراجعة ذلك الأمر قبل الانتخابات في حال أراد الشعب ذلك.

وفيما يخص مساعيهم لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات من صفوفهم قال الجدال: إن مجلس الدولة الاستشاري الذي ما زال يسيطر عليه التنظيم يقوده خالد المشري اشترط للتضحية بمحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، المقرب من الإخوان، في التعيينات الجديدة للمناصب السيادية أن يتم استبعاد عماد السائح من رئاسة مفوضية الانتخابات في المقابل، وتعيين رئيس لها من اختيارهم.

Share and Enjoy ! 0 Shares