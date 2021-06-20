روسيا – سيطلق مطار “بليسيتسك” الفضائي العسكري في 25 يونيو الجاري ” صاروخ ” سويوز – 2″ لخدمة وزارة الدفاع الروسية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخميس 17 يونيو وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية (كومي) الروسية بشمال غرب روسيا.

وقال البيان أن صاروخ “سويوز– 2” سينطلق في 25 يونيو عام 2021 من مطار “بليسيتسك” وذلك لأغراض تتعلق يوزارة الدفاع الروسية وهناك مواعيد أخرى لإطلاق الصاروخ في حال تأجيله وهي 26، 27، 28، 29، 30 يونيو.

وقالت وزارة البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية كومي إن المناطق المجاورة للمطار الفضائي تعتبر خطيرة مؤقتا لاحتمال سقوط شظايا الصاروخ فيها. وقد تم إنذار السكان المحليين بهذا الشأن.

المصدر: تاس

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