مصر – أجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة الجيش.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع شهد مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بأفرعها، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لعناصر القوات المسلحة طبقا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.

وناقش السيسي خلال الاجتماع آخر تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في القرى المصرية، باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد السيسي، أهمية تنفيذ المبادرة وفقا للمخطط الزمني، ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويحقق عملية التنمية المستدامة بالمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس تفقد عدد من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات.

وتابع راضي، أن السيسي استمع إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة، بداية من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.

المصدر: فيسبوك

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