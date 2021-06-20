ليبيا – حذّرت استخبارات وزارة الدفاع الأميركية من سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها في ليبيا خلال العام الجاري والمقبل.

استخبارات البنتاغون وفي تقرير له نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أفاد بأن تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق الوطني، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف منع الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، من الاستيلاء على طرابلس.

وتوقع تقرير استخبارات البنتاغون بأن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة الوحدة الجديدة، بهدف تأمين نفوذها في ليبيا، مفيدً بأن الصراع الليبي الذي لم يتم حله، والوجود المستمر للشبكات الإرهابية في شمال أفريقيا، تعد من الأمور الصعبة في المنطقة، ومن بين أعظم التحديات الأمنية.

التقرير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس أشار إلى أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها الأمني في أفريقيا، تحت مظلة التعاون العسكري، واستخدام الشركات العسكرية الروسية الخاصة، كما تستخدم مبيعات الأسلحة والتدريب، والاتفاقيات الدفاعية الثنائية، لإقامة علاقات دائمة في القارة الأفريقية، بما في ذلك مع شركاء تاريخيين، مثل الجزائر وأنغولا، وذلك لتعزيز قدراتها في عرض قوتها وزيادة ميزتها الإقليمية.

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