ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

المنفي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” اليوم الأحد قال: “تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسلةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي”.

اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من ابناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي و رفعِ المُعناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الاهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الإجتماعات المُضنيه التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) June 20, 2021

Share and Enjoy ! 0 Shares