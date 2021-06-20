اليوم الـ10 من أمم أوروبا.. مواجهتان ناريتان في ختام منافسات المجموعة الأولى

اليوم الـ10 من أمم أوروبا.. مواجهتان ناريتان في ختام منافسات المجموعة الأولى

روما – تقام اليوم الأحد بذات التوقيت مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم في تمام الساعة الـ19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعبي، “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما و”باكو الأولمبي” في العاصمة الأذربيجانية.

– ويستضيف ملعب “الأولمبيكو” مباراة المنتخب الإيطالي المتصدر (6 نقاط) مع نظيره الويلزي الوصيف ( 4 نقاط تعادل مع سويسرا 1-1 وفاز على تركيا 2-0).

وضمن “الآتزوري” تأهله إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه في مباراتيه على كل من تركيا وسويسرا بذات النتيجة بثلاثية نظيفة.

وسيحاول المنتخب الإيطالي مواصلة عروضه القوية والخروج بنتيجة طيبة أمام جماهيره للحفاظ على تأهله كمتصدر للمجموعة وتعزيز سلسلة عدم الخسارة في 29 مباراة سابقة، مع العلم أن “الآتزوري” لم يتلق أي هدف في مبارياته العشر الأخيرة.

في المقابل، سيسعى المنتخب الويلزي بقيادة نجمه غاريث بيل إلى خطف بطاقة التأهل الثانية، وفي حال فوزه سيتأهل متصدرا، وفي حال التعادل سيضمن البطاقة الثانية في المجموعة كوصيف. أما في حال الخسارة فسينتظر نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستحدد مصيره.

– ويستضيف ملعب “باكو الأولمبي” مباراة المنتخب السويسري صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة مع نظيره التركي متذيل الترتيب من دون نقاط.

ويسعى المنتخب السويسري لتحقيق فوزه الأول في البطولة متمنيا تسجيل غلة جيدة من الأهداف إذا ظلت بطاقة الوصيف حائرة وتم حسمها بقاعدة فرق الأهداف الإجمالي.

في المقابل، يتشبث المنتخب التركي الذي تعرض لهزيمتين بفرصة التأهل إلى الدور المقبل من بوابة أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث، وعليه في سبيل ذلك تحقيق الفوز اليوم وانتظار نتيجة الجولة الأخيرة لباقي المجموعات.

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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