ليبيا – التقى حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بعدد من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة.

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بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي عقد في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي حضره وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وأتى لمتابعة أداء الحكومة والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف البيان: إن هذه الاستحقاقات تم الاتفاق في ملتقى الحوار السياسي بجنيف الذي انبثق عنه الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

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