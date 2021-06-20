ليبيا – أعدم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كميات كبيرة من سلطة الخس في مدن بنغازي والبيضاء وزليتن وغريان والزنتان، رفقة فرق جهاز الحرس البلدي في تلك المدن، بسبب ظهور آثار مبيدات فطرية عليها.

مدير مكتب الإعلام بالمركز محمد الزيات قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الخضراوات المضبوطة ببعض المدن والقرى أعدمت بإذن من الرقابة لوجود مبيد ظاهر عليها يشكل خطورة على المستهلك.

وأكد أن فرق الرقابة تواصل عملها بالمزارع الواقعة شرق البلاد التي جاء في التقارير الواردة أنها مصدر هذه المنتجات، وعلى رأسها السلطة، ولم يثبت بعد أنها دخلت البلاد من مصر.

وأضاف أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بصدد تجهيز بيان مفصل عن نتائج التحاليل الطبية للمنتجات، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمبيد بالفطر الأسود المنتشر في مصر.

من جهة أخرى، قال مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي لفواصل: إنه لم يصلهم أي تعميم بخصوص سلع معينة موردة من مصر، مؤكدًا متابعة عملهم اليومي بالكشف ومراقبة الأنشطة التجارية من حيث النظافة العامة والاشتراطات الصحية.

وأوضح القيلوشي أن جهازي الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية هما المخولان بإصدار تعليمات بالمتابعة وفق تقارير تعدّها لجانهم المختصة بالمتابعة والكشف على البضائع والمواد الغذائية والخضراوات وغيرها.

هذا وحذر جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية من سلطة الخس التي يظهر عليها آثار مبيدات فطرية بوجود ألوان زرقاء مائلة إلى البنفسجي على ورقها صعودًا من جذورها، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

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