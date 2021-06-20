فرنسا – انضم ناد جديد لتلك القائمة المهتمة بالمدافع سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، وهو نادي بورغ أون بريس بيروناس الفرنسي والذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة.

واستخدم الفريق عبر حسابه صورة يتواصل من خلالها مع المدافع الإسباني عبر “إنستغرام”.

ووضع النادي الصورة على حسابه في “تويتر” وعلق عليها: “حاولنا التوقيع مع سيرخيو راموس لكن رده كان سلبيا، بعد مناقشات طويلة”.

ويواجه الإسباني البالغ 35 عاما، مستقبلا معقدا في الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله عن النادي الملكي بنهاية الشهر الحالي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن وضع راموس لاختيار الوجهة الجديدة يتعقد يوما بعد يوم، بسبب قلة العروض المتاحة أمامه في أوروبا.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي، أبدى عدم اهتمامه بضم راموس في الأسابيع الأخيرة، بسبب إصابات اللاعب وغيابه المستمر عن ريال مدريد في الموسم المنصرم.

ولم يتحدث باريس سان جيرمان حتى الآن مع المدافع الإسباني.

ويرفض تشيلسي فكرة التعاقد مع مدافع آخر متقدم في العمر، بعد أن نجح في ضم تياجو سيلفا بالعام الماضي في موقف مماثل.

ونظم ريال مدريد حفلا لوداع راموس الذي سيرحل عن ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في صفوف النادي، إذ لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في الـ30 من يونيو الجاري.

المصدر: twitter/FBBP01

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