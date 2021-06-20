ألمانيا – افتتح النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي باب التسجيل في المباراة التي جمعت امس البرتغال ومضيفتها ألمانيا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لأمم أوروبا.

وسجل رونالدو في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

وهذا الهدف هو الأول للنجم البرتغالي في شباك المنتخب الألماني التي كانت عصية عليه في مسيرته المظفرة بالأرقام القياسية، والثالث في البطولة القارية الحالية ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع باتريك تشيك نجم المنتخب التشيكي.

كما عزز رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ أمم أوروبا يسجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ من البطولة (2012، 2016، 2020).

كما وصل رونالدو لـ107 أهداف مع منتخب بلاده، ليقترب من معادلة رقم النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، كأكثر من سجل أهدافا دولية في تاريخ الساحرة المستديرة برصيد 109 أهداف.

يذكر أن المنتخب الألماني قلب النتيجة لمصلحته وفاز بالمباراة بنتيجة 4-2.

المصدر: RT

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