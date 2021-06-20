ليبيا – قال ضو مجلس النواب المنشق أبو بكر سعيد أن جلسة يوم الإثنين الماضي افتتحت في ظروف غير مناسبة، وأغلب الأعضاء غير متفائلون بإنجاز عمل إيجابي يٌساعد في اتمام المصادقة على قانون مشروع الموازنة العامة لعام 2021.

سعيد وفي تصريحات خاصة لموقع “القدس العربي” أمس السبت أضاف: “إنه ومن العادة ووفقًا لما هو معمول به أن يُفتتح النقاش لأي بند بكلمة لأعضاء اللجنة المختصة، لعرض التفاصيل على أعضاء المجلس وما اتخذته اللجنة من إجراءات أو لقاءات بهذا الشأن، وهذا للأسف ما لم يحدث في هذه الجلسة، ولم تُعط الفرصة للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لشرح التفاصيل، خاصة وأنها اجتمعت قبل يوم واحد فقط مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدداً من الوزراء في طرابلس”.

وأشار إلى أن بعض الأعضاء قد اتفقوا مع هيئة الرئاسة عبر تكليف لجنة التخطيط والمالية للاجتماع مع وزراء الحكومة الذين وصلوا لطبرق بنفس اليوم، وهذا ما تم فعلًا في يوم الثلاثاء الماضي، حيث بدأت لجنة التخطيط والمالية باجتماع مشترك مع فريق حكومة الوحدة الوطنية، مضيفًا أن الاجتماع كان مثمر.

سعيد أوضح أن الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب كان يقضي بأن تُعقد الجلسة القادمة يوم الإثنين الموافق 21 يونيو1في مدينة طرابلس، وتفاجأ الأعضاء فيما بعد بخروج الناطق الرسمي ليعلن أن الجلسة القادمة سوف تُعقد يوم 29 يونيو، وهذا مخالف لما تم التوافق عليه.

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