شكري: هناك دعم عربي لمصر في موقفها بقضية سد النهضة

شكري: هناك دعم عربي لمصر في موقفها بقضية سد النهضة

مصر – أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع الوزراء العرب مؤخرا، للدعم العربي الكبير لمصر في موقفها بقضية سد النهضة الإثيوبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش بعد مباحثات بين الجانبين في القاهرة، قال شكري إن “اجتماع الوزراء العرب في الدوحة هدفه إتاحة الفرصة للوزراء العرب للنقاش حول العمل العربي المشترك ومعالجة الأزمات فى الساحة العربية”.

وأضاف: “الجولة الأولى التي عقدت في القاهرة ثم في الدوحة كانت مفيدة لتداول الأفكار والرؤى بشكل موسع”، مشيرا إلى أن “وجود ارتياح للنهج العربي في هذا الصدد وانحساره في قضيتين مهم جدا”.

ولفت إلى أنه “كان هناك دعم عربي كبير لمصر في موقفها بقضية سد النهضة، وتشديد على أهمية أن يتم ضمان عدم الإضرار الجسيم بمصلحة مصر والسودان مع حق إثيوبيا في التنمية بالبلاد”.

المصدر: RT

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