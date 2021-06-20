إسبانيا – أفادت صحيفة OKDIARIO الإسبانية بأن وزارة الخارجية لا يوجد لديها أي ملف بشأن دخول زعيم “جبهة البوليساريو” إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية.

وقالت الصحيفة إنها طلبت بناء على قانون الشفافية الإسباني، من وزارة الخارجية ملف دخول غالي إلى إسبانيا، إلا أن الوزارة نفت وجود أي ملف، على الرغم من أن وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس لايا “هي التي قدمت ردا علنيا على الأزمة الدبلوماسية التي سببها دخول غالي إلى إسبانيا”.

وأضافت أنها “رغبت في معرفة ما إذا كان قد تم فتح أي نوع من الملفات في الوزارة بشأن دخول غالي”.

وأشارت إلى أن “أي ملف عن غالي قد يتضمن الاتصالات التي تم إجراؤها مع القادة الدوليين حول هذا الموضوع وأزمة الهجرة اللاحقة في سبتة، وتكلفة الرعاية الطبية لغالي، وأسباب نقله إلى لوغرونيو، وما إذا كانت الوزيرة شخصيا علمت بوصوله”.

المصدر: OKDIARIO

Share and Enjoy ! 0 Shares