ليبيا – أعلن عضو فريق الرصد وفني مختبرات بمنطقة الدليم ببلدية مرزق عبد العزيز محمد، تسجيل 57 إصابة بفيروس كورونا ووفاة امرأة وجنينها، بعد حضور مناسبة اجتماعية في المنطقة، حضرها كذلك زوار من خارج المنطقة بعد فترة استقرار وبائي دام عدة أسابيع.

محمد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت قال: إن النتائج المسجلة أظهرها مسح عشوائي لعدد من السكان، مؤكدًا أن هناك حالات موجبة أخرى لم تخضع للفحوصات، وأن لديهم حالة تحت الأكسجين و3 حالات تخضع للمراقبة والبقية يخضعون للحجر المنزلي في بيوتهم.

وفي السياق نفسه، أوضح عضو فريق الرصد بمنطقة الدليم، أن إمكانياتهم متواضعة، وغرفة العزل في مرزق غير مكتملة، وأنهم يضطرون بسبب ذلك إلى تحويل المصابين إلى بلدية تراغن التي تبعد 35 كيلومترًا عن الدليم.

محمد شدد على أن المواطنين في الجنوب يعانون نقصًا في السيولة النقدية والوقود، وأنهم يدفعون 75 دينارًا لتغطية تكاليف الوقود وحده، من أجل الوصول إلى النقطة الصحية في تراغن، مشيرًا إلى أن المركز الوطني بسبها وفر بعض الاحتياجات والأدوية، أما بقية العلاج فيتعين على المريض توفيره من الصيدليات التجارية.

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