وذكرت القيادة في بيان لها، انه “استمرارآ لنهج العمليات الاستباقية ووفق معلومات استخبارية دقيقة بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت فرقة المشاة السابعة عشر من ضبط كدس للمواد المتفجرة احتوى على عبوتين ناسفتين عبارة عن قذائف عيار (١٥٥) ملم مع (٤) قداحات تفجير ولفات من أسلاك التفجير، كانت مخبأة تحت الأرض ضمن مناطق جنوب بغداد”، مشيرة الى انه “تم رفعها بدون حادث”.

وأضافت القيادة، أن “فرقة المشاة الحادية عشر وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومكافحة الإجرام تمكنت من مداهمة أحد الدور في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد وألقت القبض على عصابة خطف وسرقة مكونة من ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة ودراجة نارية وعجلة مسروقات، مضيفا “ألقت القبض على (٦) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اثنين بتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم (١٣٣) غم من مادة الكرستال من قبل قوات الفرقة الأولى شرطة اتحادية

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واشارت الى “القبض على (٣) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية في جانب الكرخ”.