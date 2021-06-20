جيبوتي – أعلن وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، أن بلاده ترغب برؤية السياح الروس على أراضيها، إذ يمكن أن يصل السياح الأوائل في الفترة الممتدة من نوفمبر إلى ديسمبر من عام 2021.

وجاءت تصريحات وزير خارجية جيبوتي خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، قال خلالها: “نود جذب السياح الروس إلى جيبوتي”.

وأضاف الوزير: “لقد أجرينا انتخابات هادئة وجيبوتي مستقرة وتتمتع ببيئة جميلة قد تكون موضع اهتمام لضيوفنا الروس في الوقت الذي يكون الجو شديد البرودة في روسيا، يمكنهم القدوم إلى جيبوتي، حيث يكون الجو دافئا”، مشيرا إلى أن “مناخ جيبوتي يشبه إلى حد بعيد المناخ المصري كما في شرم الشيخ”.

وتابع يوسف: “نأمل أن يتمكن السياح هذا العام من القدوم ونتوقع أول ضيوف في نوفمبر وديسمبر القادم ونتطلع إلى ذلك بشكل عام، أفضل وقت لزيارة جيبوتي هو من أواخر أكتوبر إلى أواخر فبراير”.

وكانت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، أعلنت أمس الجمعة، استئناف الحركة الجوية بين روسيا وتركيا اعتبارا من 22 يونيو الجاري.

المصدر: “سبوتنيك”

Share and Enjoy ! 0 Shares