‏وليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لمنصة “فواصل” عدم حضور رئيس المجلس محمد المنفي افتتاح الطريق الساحلي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد اليوم الأحد أن فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسلةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي”.

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