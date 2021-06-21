ليبيا – قال الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط إنه سيشارك الأربعاء القادم في اجتماعات برلين حول الأوضاع في ليبيا.

أبو الغيط وخلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أضاف: “أتمنى التوافق على خروج القوات التركية والمرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية”، مشيرًا بالقول: “تركيا ما زالت حتى الآن موجودة في ليبيا بقواعد عسكرية”.

وأوضح أن تركيا دولة ذات تأثير كبير في العالم الإسلامي وشرق المتوسط لأنها دولة كبيرة، وتركيا أبلغت بتأمينها مطار كابول في أفغانستان حتى لا تقسوا واشنطن عليها.

وأكد أن الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض، موضحًا بالقول: “وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تطالب بصفة مستمرة بضرورة طرد القوات التركية والمرتزقة من بلادها”.

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