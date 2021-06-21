أستهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق بالصواريخ

أستهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق بالصواريخ

العراق – أفاد مراسلنا RT في العراق، امس باستهداف بالصواريخ لقاعدة “عين الأسد” التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي البلاد.

وقال المراسل، إن “صاروخا استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وسقط داخل محيطها”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية عثرت على الصاروخ الثاني الذي كان معدا للإطلاق في حي الشهداء بمنطقة البغدادي بمحافظة الأنبار”.

ولم يعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، إن “القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية”.

المصدرRT

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