ليبيا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دنيس كوميتات إن ألمانيا مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام في ليبيا.

كوميتات لفت في تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد إلى أن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن أكد ذلك خلال حديثه أمام مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن برلين تدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة، للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن وقف إطلاق النار، بهدف دعم العملية السياسية في البلاد.

وأشار إلى أهمية خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية، من ليبيا.

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