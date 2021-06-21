أمم أوروبا.. ويلز تتأهل إلى دور الـ16 رغم خسارتها أمام إيطاليا.. وسويسرا تبقي على آمالها

أمم أوروبا.. ويلز تتأهل إلى دور الـ16 رغم خسارتها أمام إيطاليا.. وسويسرا تبقي على آمالها

ويلز – تأهلت ويلز إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم رغم خسارتها أمام إيطاليا 1-0 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفوز لنجمه ماتيو بيسينا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

ولعب المنتخب الويلزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ55 بعد طرد مدافعه إيثان أمباديو عقب تدخل عنيف على قدم بيرنارديسكي.

وهذا الفوز، هو الثالث على التوالي للمنتخب الإيطالي الذي تأهل إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

في المقابل، حجز المنتخب الويلزي تذكرة دور ثمن النهائي كوصيف رغم خسارته بعد أن تجمد رصيده عند 4 نقاط.

واستفادت ويلز من قاعدة “فارق الأهداف المسجلة” مع المنتخب السويسري والتي يتم الاعتماد عليها عند تساوي الفريقين بالنقاط والمواجهات المباشرة، نظرا لتساويهما بالنقاط (4 لكل منهما) وانتهاء المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى والتي لعبت في ذات التوقيت تغلب المنتخب السويسري على نظيره التركي بنتيجة 3-1.

وسجل ثلاثية سويسرا هاري سيفيروفيتش في الدقيقة السادسة وشيردان شاكيري “هدفين” في الدقيقتين 26 و68، فيما سجل هدف تركيا الوحيد عرفان كان قهوجي في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى 4 نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، وتبقي على أملها في التأهل للدور المقبل بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، فيما ودع المنتخب التركي البطولة القارية بعد ثلاث هزائم.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد الجولة الثالثة والأخيرة:

1- إيطاليا 9 نقاط (بعد 3 انتصارات) سجلت 7 وأبقت على شباكها نظيفة (فارق الأهداف +7).

2- ويلز 4 نقاط (من تعادل وفوز وخسارة) سجلت 3 وعليها 2 (بفارق أهداف +1).

3- سويسرا 4 نقاط (من تعادل وخسارة وفوز) سجلت 4 وعليها 5 (بفارق أهداف -1).

4- تركيا من دون نقاط بعد ثلاث هزائم تلقت شباكها 8 أهداف وسجلت هدفا واحدا (بفارق أهداف -7).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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