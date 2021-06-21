ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن موقف مصر معروف دائمًا من المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة داخل الأراضي الليبية، حيث بينت القاهرة أنها لن تسمح لأي قوى إقليمية بالاستفراد بليبيا، وأنها لن تسمح للمرتزقة ومن يدعمهم بتجاوز الخطوط الحمراء التي وقفت فيها القوات المصرية والليبية أمام هؤلاء المرتزقة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” المصري، أكد أن هناك قوى إقليمية تصر على البقاء في ليبيا وترفض الخروج منها، وإخراج المرتزقة، مشيرًا إلى أن إخراج المرتزقة من ليبيا يتطلب إجماعًا دوليًا.

وأضاف: “الكلام هنا وهناك، والمطالبة والتنديد لن يفيد، ولن يخرج المرتزقة من ليبيا، ولن يخرج المرتزقة الإ في حالة تصدي المجتمع الدولي لهم، وأن يقف في الأمم المتحدة ويصدر بيانًا ملزمًا لخروجهم، وإلا لن يحدث ذلك”.

وحول اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمس السبت بالقاهرة، قال: إن كل منهما يريد نفس الهدف ويسعى له، وهو ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتابع:” المشكلة تتمثل بأن القوى الإقليمية التي تدعم المرتزقة غير جادة في إخراجهم من بلادنا، كما أن المجتمع الدولي ليس جادًا في تفكيك المليشيات الليبية رغم إن المبادرة المصرية – الليبية والمبادرة الألمانية أيضًا تطالبان بذلك، وتؤكد أنه أولوية”.

التكبالي رأى أن التميع في القرار الدولي هو ما يشجع المرتزقة والقوة التي تدعمهم على البقاء وعدم الخروج.

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