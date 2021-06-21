ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن استرجاع الطائرة الرئاسية “القصر الطائر” الموجودة في فرنسا تم بعد استكمال أمور فنية ومالية.

الدبيبة أوضح في كلمة له بمناسبة وصول الطائرة وهي من طراز “إيرباص أي 340” إلى مطار معيتيقة الدولي أن عودة الطائرة أتت بعد اتمام إجراءات الصيانة الخاصة بها في مكان تواجدها في فرنسا منذ العام 2014 مؤكدًا دفع كل المبالغ المطلوبة واسترجاعها فيما ستعود كافة الطائرات الليبية المحجوزة في الخارج.

وأضاف الدبيبة خلال الكلمة التي تابعتها صحيفة المرصد إن هذه الطائرات وعددها 12 من بينها طائرتين حربيتين يتم العمل على استرجاعها، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي هم من يقرر ماذا يريد أن يفعل بها وتنفيذ واحد من 3 مقترحات أولها أن تبقى رئاسية ذات هيبة يستخدمها الرئيس القادم والحكومة.

وبين الدبيبة إن الخيار الثاني وهو أن تحول إلى طائرة ركاب أو يتم بيعها وشراء طائرات ركاب صغيرة بثمنها مضيفًا إن بعض الطائرات جرى حجزها بالخارج وأن الأطراف التي تحتجزها تساوم بشأنها وإن “القصر الطائر” كانت محجوزة في قضية أخرى.

وأضاف الدبيبة إن “القصر الطائر” مهمة جدا للسيادة الليبية فضلا عن قيمتها التاريخية.

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