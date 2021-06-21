ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي أمس الأحد إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها بعد سنوات من الإغلاق.

المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة في إيجاز صحفي تابعته وكالة الأنباء الليبية “وال” قال: إن فتح الطريق الساحلي جاء بعد أشهر من الجهد والعمل المتواصلين للمجلس الرئاسي مجتمعًا، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأكدت أن هذه الخطوة سترفع المعاناة عن المواطنين في شرق البلاد وغربها، ولتعود الحركة بشكل طبعي، تمهيدًا لإعادة بناء الدولة، ولم الشمل بين الفرقاء، وحفاظًا على وحدة تراب الوطن.

ودعا المجلس اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى أن تتولى مسؤولية التنسيق بين الأطراف، لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق الساحلي ومتابعة الترتيبات الأمنية.

واستعرضت وهيبة المراسلات الصادرة عن المجلس الرئاسي مجتمعًا بصفته القائد الأعلى للجيش بما فيها المراسلة الموجهة في الـ 3 يونيو 2021 للجنة العسكرية المشتركة 5+5، بشأن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، إضافة إلى الرسالة المرسلة الى رئيس غرفة عمليات تامين وحماية سرت الجفرة الـ 8 يونيو 20212 بشأن البدء الفوري بفتح الطريق الساحلي، ومخاطبة القائد الأعلى للجيش الليبي لوزير الدفاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الـ 10 يونيو 2021، بشأن مناقشة الإجراءات التنفيذية بفتح الطريق الساحلي.

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