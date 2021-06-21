واشنطن – اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بعد عودته إلى العاصمة الأمريكية أن الأهم الآن هو إعادة آليات الحوار بين البلدين، منتقدا نية واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وفي تصريحات لوكالة “نوفوستي” امس قال أنطونوف: “أحد أهدافنا الرئيسية هو تنفيذ الإعلان المشترك للرئيسين (الروسي والأمريكي) حول الاستقرار الاستراتيجي في أسرع وقت، لكن الأهم أن يتم ذلك بجودة عالية ويأتي بثماره”.

وأكد أن الدبلوماسيين الروس مستعدون للعمل من أجل تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.

وفي تعليقه على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قال إن هذه الإشارة ليست “تلك التي كان ينتظرها الجميع بعد القمة الروسية الأمريكية.

وأضاف: “أظن أن إعادة العلاقات بين بلدينا إلى سابق عهدها وتطبيعها، أمر مستحيل في ظل العقوبات”.

وخلال لقائهما في جنيف مؤخرا، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إعادة سفيري البلدين إلى العاصمتين.

وعاد إلى واشنطن اليوم الأحد السفير الروسي أنطونوف بعد استدعائه إلى موسكو للتشاور في مارس الماضي، على خلفية تدهور العلاقات الروسية الأمريكية، فيما أعلن السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان عن قرب عودته إلى العاصمة الروسية.

المصدر: “نوفوستي” + “تاس”

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