ليبيا – قال رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق امراجع العمامي إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة غير صحيح، مشيرًا إلى أن من يقرر فتح الطريق هي اللجنة المعنية وهي لجنة (5+5)، وخلال الأيام المقبلة سيتم إعطاء التوقيت الذي سيتم فيه فتح الطريق الساحلي.

الفريق العمامي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليببا الحدث” أمس الأحد من مطار بنينا في بنغازي، أشار إلى أن الوفد الممثل للقيادة العامة سيغادر إلى سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الذي سيبدأ اليوم الإثنين.

وأكد الفريق العمامي أنهم سوف يقومون بهذا الإجراء لرفع المعاناة عن جميع الليبيين في تقصير الطريق من الشرق إلى الغرب والعكس، مشددًا على أنهم سيقررون ذلك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي ستبدأ اليوم الإثنين بمقرها في مدينة سرت.

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