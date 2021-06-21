ليبيا – نفى عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء خيري التميمي فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، والذي يربط بين شرق البلاد وغربها، وقال إن هذا الملف ما زال قيد التفاوض والنقاش.

اللواء التميمي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” تعليقًا على إعلان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح الطريق المغلق منذ نحو عامين، بعد أن ظهر فوق إحدى الجرافات وهي تزيل السواتر الترابية التي وضعتها الميليشيات المسلحة، في منطقة بويرات حسون قرب مدينة مصراتة، قال التميمي: إنّ ما حصل مجانب للحقيقة وللواقع، ويندرج في إطار “الشو الإعلامي والركوب على الأحداث لتحقيق المكاسب”.

كما أوضح أن اللجنة العسكرية 5+5 هي المسؤولة عن ملف الطريق الساحلي، ولم تصدر حتّى الآن أي تعليمات بفتحه، مشيرًا إلى وجود توافق بين أعضائها حول ضرورة فتحه.

وأكد أن اللجنة العسكرية ستجتمع اليوم الإثنين في مدينة سرت، للتباحث حول وضع الترتيبات الأمنية النهائية قبل فتح الطريق والتوافق حول القوات الأمنية التي ستتكفل بتأمينه بعد فتحه، مشيرًا إلى أنها خطوات ضرورية تسبق عملية فتح الطريق، مشددًا على أنه لن يفتح إلا بعد موافقة 5+5.

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