ليبيا – قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة الوطنية محمد المبشر إن خطوة فتح الطريق الساحلي تعزز بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتدعم الخطوات المهمة اللاحقة من لجنة” 5+5″.

المبشر وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، رأى أنه لا يجب التوقف عند هذه الخطوة كثيرًا، خاصة أن الهدف الحقيقي هو إنهاء الحالة الراهنة من السياسات الكيدية، والاصطفافات الجهوية والقبلية والعرقية.

وطالب بضرورة أن يدفع الجميع نحو الذهاب إلى 24 ديسمبر، خاصة بعدما قطع الشوط الأكبر نحو الاتفاق المحلي الحقيقي، على قاعدة دستورية واضحة، تحمل كل الأطراف الليبية مسؤوليتهم تجاه سيادة البلاد والسلام والبناء والاستقرار.

Share and Enjoy ! 0 Shares