ليبيا – أفاد أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة أن فتح الطريق الساحلي رسميًا سيكون اليوم الإثنين، تليه المرحلة الأولى من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

النقاصة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، أوضح أن لجنة الخمسة التابعة لطرابلس وصلت إلى سرت فعلاً ،وهي بانتظار الخمسة عناصر من المنطقة الشرقية تمهيدًا لاجتماع بالخصوص.

وأكد أن عملية فتح الطريق من جهة الغرب التي بدأت أمس الأحد هي عبارة عن إزاحة للسواتر الموجودة على طول الطريق، تمهيدًا للإعلان الرسمي اليوم الإثنين.

ونوه إلى أن هناك إزاحة للسواتر من الجهة الشرقية، وأنه على أساس اجتماع عقد ليلة أمس ستنسق اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة، لإعلان فتح الطريق وتدشن الخطوة بالمرور منها يليها المواطنون.

وذكر النقاصة أن اليوم الإثنين ستفتح الطريق وأن القوة الأمنية ستتموقع في أماكنها لتأمين الطريق.

ولفت إلى أن الخطوة التي تلي فتح الطريق هي وضع الترتيبات لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أبو قرين إلى بن جواد إلى بوابة سوكنة ونقلهم كمرحلة أولى إلى بنغازي وطرابلس.

وأشار النقاصة إلى أنه ما حصل من أبو قرين في اتجاه سرت هو إزاحة للسواتر، مستدركًا أن الافتتاح الرسمي نحو المنطقة الشرقية والعبور إليها بالكامل سيكون اليوم.

ودعا عضو لجنة الخمسة زائد خمسة وسائل الإعلام إلى التثبت ودعم جهودهم لفتح الطريق وإنهاء بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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