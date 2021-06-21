ليبيا – أقامت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس السبت ورشة عمل لمناقشة المقترح المقدم من الهيئة العامة للأوقاف بشأن قانون تجريم السحر.

المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي للهيئة مجموعة من الأهداف والنقاط التي تتعلق بمقترح مشروع قانون تجريم السحر والشعوذة، المقدم من الهيئة العامة للأوقاف إلى مجلس النواب.

كما تم التطرق إلى العوائق والعراقيل التي قد تواجه المقترح، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية؛ إضافة ومناقشة مسألة ملاءمة المقترح وتوافقه مع المذهب الفقهي المعتمد في الدولة الليبية، ألا وهو المذهب المالكي.

وأشار المجتمعون إلى عدد من البنود التي من شأنها أن تسهم في تقوية المقترح.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات والإضافات لدراستها مستقبلًا في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.