السعودية – أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 15 قاضيا بديوان المظالم.

أفاد بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينا أن “الأمر الملكي تضمن ترقية قاض من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية قاض من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين 10 قضاة على درجة ملازم قضائي”.

وأكد أن “هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدا لحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة وصولا لقضاء إداري متميز بأحكام رصينة تحفظ بها الحقوق وترد المظالم”.

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية

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