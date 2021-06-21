ليبيا – قدم 15 تكتلًا وتيارًا سياسيًا ليبيًا مطالب إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في ختام ملتقى تكتلات وتيارات سياسية احتضنته مدينة بنغازي.

بيان صحفي صادر عن المركز الاعلامي لمجلس النواب طالعته صحيفة المرصد، أشار لتوجه المشاركين بالملتقى لمدينة القبة، وفيها استقبلهم المستشار صالح بكلمة رحب فيها ببيانهم الختامي الصادر بمدينة بنغازي، والذي قدمه له النايض نيابة عن التكتلات والتيارات، مع حزمة مقترحات قانونية مقدمة من الملتقى.

وأكد المستشار صالح في كلمته دعمه لإقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية بموعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل، وأن مجلس النواب لديه قاعدة دستورية وقوانين لازمة لإقامتها في موعدها، فضلًا عن دعمه لطلب الملتقى بعدم العبث بمفوضية الانتخابات أو برئاستها في هذا الوقت الحرج.

وبحسب البيان استمع المستشار صالح إلى مطالب ومقترحات الأصوات الوطنية المشاركة من كل مناطق ليبيا، مجددًا موقفه بشأن تحقق الحلول للأزمة الليبية، الذي أكد أنه ستكون على يد رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبي، ومجلس نواب جديد منتخب على أسس الوطنية والكفاءة وتحمل مسؤولية الخدمة العامة.

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