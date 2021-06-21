بطولة برمنغهام.. التونسية أُنس جابر أول عربية تحرز لقبا في بطولة رابطة محترفات التنس (صور)

بطولة برمنغهام.. التونسية أُنس جابر أول عربية تحرز لقبا في بطولة رابطة محترفات التنس (صور)

إنجلترا – باتت التونسية أُنس جابر أول لاعبة عربية تحرز لقبا في بطولات رابطة محترفات التنس، بفوزها امس في نهائي بطولة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

وسبق لجابر البالغة 26 عاما والمصنفة 24 عالميا، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتخوض جابر في وقت لاحق اليوم أيضا نهائي الزوجي في البطولة الإنجليزية ذاتها، حيث تلعب إلى جانب الأسترالية إيلين بيريز في مواجهة التشيكيتين لوسي هاراديشكا وماري بوزكوفا.

وفوز جابر اليوم هو ثمرة سنوات عمل طويلة، بدأتها منذ سن الثالثة في مدينة سوسة الساحلية (شرق تونس).

وبدأت جابر خطواتها الأولى بمركز النهوض بلعبة كرة المضرب في المدرسة مع مدربها آنذاك نبيل مليكة الذي أشرف عليها ما بين الرابعة والثالثة عشرة من عمرها.

والتحقت النجمة التونسية في عمر الثانية عشرة بالمعهد الرياضي بالمنزه بالعاصمة تونس والذي يضم أفضل الرياضيين الشبان في البلاد.

وبدأ اسم اللاعبة التونسية يظهر في عام 2011 عندما استطاعت الفوز ببطولة رولان غاروس الفرنسية العريقة بفئة الناشئات.

المصدر: أ ف ب

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