تونس – أفادت وسائل إعلام تونسية امس بأن الشرطة باشرت التحقيق في محاولة سرقة فرع بنكي بإحداث فتحة في سقفه.

وأكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين شوقي بوعزي، تكليف فرقة الشرطة العدلية من قبل النيابة العمومية بالأعمال الفنية اللازمة لمعرفة المتورطين في محاولة سرقة فرع بنكي خاص في مدينة القصرين امس الأحد.

وأشار البوعزي إلى أنه تم التفطن إلى إحداث ثقب في سقف المؤسسة البنكية باستعمال مسحاة وكريك (بالة) تمت معاينتهما وحجزهما.

وأوضح أن النيابة العمومية قد استمعت إلى رئيس الفرع البنكي، وأمرت بعدم فتح المؤسسة للعموم يوم الاثنين، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: “موزاييك”

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