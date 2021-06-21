كولومبيا – شهدت مباراة توليما وميلونيروس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، لقطة طريفة ونادرة، كان بطلها حارس فريق توليما، وضحيتها حكم اللقاء الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.

وفور الإعلان عن نهاية المباراة بفوز توليما بنتيجة 2-1، لم يتمالك الحارس ألفارو مونتيرو نفسه، وتوجه إلى حكم اللقاء، كارلوس أورتيغا، ليعانقه ومن ثم رفعه، تعبيرا عن فرحته بنهاية المواجهة التي كانت سعيدة لفريق توليما.

وربما كان هذا العناق بسبب حقيقة أن أول شخص رآه حارس المرمى البالغ طوله 1.96 مترا، أمامه بعد نهاية المباراة، هو الحكم، الذي بدا مستاء بشكل واضح من تصرف الحارس، لأن تأويله قد يسيء إلى صورة الحكم رغم خبرته الكبيرة في مجال التحكيم.

وظهر من خلال الفيديو، أن الحكم وضع يده في جيبه لإخراج البطاقة، ولكن لم يتضح ما إن كان قد أنذر الحارس أم أوهمه بذلك فقط.

المصدر: وكالات

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